طريقة فعالة لإنهاء مشكلات البشرة الدهنية.. هتخلصك من حب الشباب (فيديو)

قال الدكتور وليد سليمان، استشاري الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، إن الجلسات المخصصة للعناية بالبشرة مفيدة جدا، لكنها تختلف وفقا لنوع البشرة، وحسب المشكلة التي تعاني بشرتها منها، لافتا إلى أنه ليس هناك بروتوكولا واحدا، يطبق على كل أنواع البشرة ومشكلاتها، إذ يتحدد أسلوب التعامل، حسب نوع البشرة، وحسب درجتها، والمشكلة التي تعاني منها البشرة، خصوصا أن لكل جلسة مواد خاصة بها، ويتم تحديدها وفقا للحالة وما يحدده الطبيب.

علاج مشكلات البشرة الدهنية بالجلسات

أضاف سليمان، خلال حديثه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن كثير من الفتيات يقبلن على عمل جلسات البشر، لأنفسهن بالمنزل، باستخدام مواد لا تصح، مؤكدا أن أهم المشكلات التي تعالجها هذه الجلسات، خاصة للبشرة الدهنية، مثل مشكلات حب الشباب بدرجاتها وآثارها، حيث يتم استخدام مواد مخصصة لعلاج هذه المشكلات بجانب الأجهزة.

البكتيريا سبب أمراض البشرة الدهنية

أوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن كل من لديه بشرة دهنية، من الطبيعي أن يصاب بحب شباب، خصوصا أن السبب الرئيسي لهذه الأمراض هي البكتيريا التي تصيب البشرة، والمنتشرة في الجو بكل أنحاء العالم، لافتا إلى أن البشرة الدهنية تحتاج إلى غلق المسام باستمرار، وغسيل البشرة باستمرار، بصابون جلسرين، بدون مواد عطرية، وأن يكون الغسيل بمياه فاترة.

وأشار إلى أنه من أهم مميزات البشرة الدهنية، أنها لا تتجعد سريعا، وأنها أكثر بشرة تتحمل عوامل الطقس، لأنها تفرز مواد بشكل ذاتي، على عكس البشرة الجافة.