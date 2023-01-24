ما أضرار كلور حمامات السباحة؟.. الناظر ينصح بزيت لحماية البشرة والشعر

رغم أهمية السباحة لبناء جسم الإنسان، إلا أن لها بعض الأضرار، إذ يؤذي الكلور في المياه عموما، الشعر ويتسبب في جفافه، بحسب تأكيد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، مشيرا إلى أن حمامات السباحة يمكنها أيضا، أن تتسبب في مشكلة «القدم الرياضي» -عدوى فطرية جلدية بين أصابع القدمين-، التي يمكن علاجها عن طريق تجفيف القدم المبللة، وعدم المشي حافيا، مع استخدام الكريمات العلاجية.

الكلور يسبب حساسية والتهابات للجلد

أضاف استشاري الأمراض الجلدية، في لقاء تلفزيوني ببرنامج «صباح الورد»، على شاشة قناة «TeN» أن نسبة الكلور العالية في المياه، قد تتسبب في الحساسية والالتهابات في الجلد، وأن استخدام زيت اللوز، يحمي البشرة والشعر من التعرض للمشكلات.

الحل الوحيد للتخلص من التجاعيد

أكد الناظر، خلال لقائه مع الإعلاميتين ياسمين سيف وسلمى عادل، أنه لا توجد كريمات أو أدوية لعلاج التجاعيد، وأن الحل الوحيد للتخلص منها الحقن عن طريق البوتوكس أو الفيلر، لافتا إلى أن هناك طرق تؤخر ظهور التجاعيد، أهمها شرب المياه، وتناول السلطة بشكل مستمر، والنوم 8 ساعات متواصلة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة، والابتعاد عن التدخين والقلق والتوتر، وتجنب الدخول في حالة نفسية سيئة.