هزة ارتدادية تضرب كهرمان مرعش في تركيا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر

قال معهد الزلازل التركي، اليوم السبت، إن هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و218 حتى مساء الجمعة.

آفاد: تسجيل 9 آلاف و136 هزة ارتدادية عقب الزلزال

ولفتت «آفاد» في بيان، إلى تسجيل 9 آلاف و136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش، فجر 6 فبراير الجاري.

وقالت إن الزلزال أسفر عن وفاة 44 ألفا و218 شخصا في ولايات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهاتاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.

إجلاء 528 ألفا و146 شخصا من المناطق المتضررة

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528 ألفا و146 شخصا.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.