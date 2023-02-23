زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضربت ولاية هاتاي.

من جهتها أفادت مصادر إعلامية سورية، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس.

يذكر أن التلفزيون المركزي الصيني، أعلن تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب المنطقة بقوة 7.2 درجة، وهز طاجيكستان، صباح اليوم الخميس لافتًا إلى أن الزلزال وقع في نحو الساعة 8:37 صباحا على عمق 10 كيلومترات.

وأوضح التلفزيون الصيني، أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع كاجيكستان، وشعر به السكان في مدن كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينج يانج الصيني.