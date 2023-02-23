رئيس دار الكتب: الإذاعة المصرية حاملة القيم ومصدر مهم للثقافة

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، بحضور العديد من الإعلاميين.

وفي كلمته الافتتاحية تحدث الدكتور أسامة طلعت، عن أهمية الدور المحوري الذي لعبته الإذاعة المصرية في تكوين وجدانه، ووجدان أبناء جيله من الطبقة المتوسطة في زمن لم يكن فيه وجود جهاز تليفزيون في المنازل شيئا معتادا.

وأكد طلعت، أن الإذاعة هي حافظة القيم المصرية، ومصدر مهم لثقافة الأطفال والشباب، كما تعتبر جزءا من وثائق مصر وتراثها اللامادي.

إصدار موسوعة الإعلام العربي عبر منصة إلكترونية

أعلن الإعلامي أشرف صديق، مشروع إصدار موسوعة الإعلام العربي عبر منصة إلكترونية، التي توثق تاريخ أساطين الإعلام المصري والعربي وتاريخ الإذاعة.

وتحدثت الإعلامية لمياء محمود، الرئيس السابق لإذاعة صوت العرب، مؤكدة أهمية توثيق تاريخ الإذاعة، ومن عملوا في الإذاعات العربية على مدار عقود ممتدة في رسالة تواصلت عبر أجيال في إقرار السلام النفسي والاجتماعي ومخاطبة المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي.

وقالت الدكتورة لمياء، إن الإذاعة تمتاز بميزة الخيال والذي صرنا نفتقده في عصر الصورة.

كما أشادت بدور دار الكتب والوثائق القومية، وترددها المستمر على قاعة الدوريات بدار الكتب المصرية، لإتمام الأبحاث من واقع الجرائد والمجلات المصرية.

وتحدثت الإعلامية سهير الباشا، الرئيس السابق لإذاعة الشباب والرياضة، مشيدة بالدور الثقافي الذي تلعبه دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت.

كما أشارت إلى إذاعة القاهرة التي كانت أولى الإذاعات القومية في المنطقة العربية، موضحة الارتباط الحميم بين المتلقي وأصوات المذيعين.

وذكرت قصة انطلاق إذاعة الشباب والرياضة عام 1975، لتعبر عن جيل الشباب الذي حقق انتصار أكتوبر العظيم، وكانت الإذاعة وقتها تملك حق بث جميع مباريات المنتخب القومي المصري.

كما تحدثت عن تجربتها في برنامج أوراق على أوراق الذي قدم لسنوات قراءة في وثائق مهمة مستمدة من مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية.

وأعرب الإعلامي الكبير إمام عمر، عن أمنيته أن تصدر دار الكتب والوثائق القومية كتابا عن تاريخ الإذاعة.

وتحدث الإعلامي الكبير عن بدايته الإذاعية في ركن السودان في الإذاعة المصرية، ثم تجربته في برنامج سينما 76 الذي استمر حتى عام 2014.

كما تحدث عن تجربته مع برنامج تسالي مع الإعلامية إيناس جوهر، الذي ابتكر من خلاله شخصية الخواجة، وفي ختام كلمته، أكد أن كلا من الإذاعة والوثائق توثيق لثقافة مصر وتاريخ المصريين.

وتحدثت الإعلامية سها سعيد، عن تجربتها في إعداد كتاب نجوم ماسبيرو واللقاء مع رواد الإذاعة المصرية من خلال حوارات مطولة كشهود على العصر وكيف عاصر كثير منهم أحداثا كبرى من بينها إعلان قيام ثورة يوليو.