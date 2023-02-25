3 كلاب مسعورة تلتهم رجلا في هجوم شرس ببريطانيا.. أصحابها ينتظرون المحاسبة

في حادثة غريبة ومروعة، تمكن ثلاث كلاب بيتبول وستافوردشاير، من قتل رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، بعد هجوم شرس عليه، في الجانب الغربي من مدينة سان أنطونيو البريطانية، وجر الكلاب ضحيتهم عدة مرات فيما بينهم، إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى مكان الحادث، وتتدخلوا لإبعادهم، مستخدمين الفؤس والعصيان المعدنية، لتحرير الرجل والمصابين من قبضة الكلاب المسعورة.

إصابة سيدتان ورجل إنقاذ في هجوم الكلاب

أصيبت سيدتان في حادث الكلاب الشرسة، بينهم امرأة مسنة، ونقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وإحداهم في حالة حرجة الآن، وقال تشارلز هود، رئيس قسم الإنقاذ في سان أنطونيو: «امتلأ موقع الحادث بدماء الضحية، وهذا ليس شيئًا طبيعيا بالنسبة لهم، فقد كان عليهم حماية أنفسهم وإنقاذ الرجل أيضا، فقاموا بموقف بطولي وتصدوا للكلاب الشرسة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الرجل المسن، وأصيب أحدهم بعقر في يده».

التحفظ على الكلاب ومحاسبة أصحابها

وقع الهجوم في شارع ديبلا على الجانب الغربي من المدينة، ويواجه أصحاب الكلاب المسعورة، التي تسببت في وفاة رجل تهمًا، بحسب قائد فريق الإنقاذ، لكنه لم يوضح نوع التهم، مضيفا: «لا أحد يتوقع الخروج لمحاربة الكلاب في وضع مثل ما حدث اليوم»، موضحًا أنه تم التحفظ على الكلاب، ووضعها في عهدة خدمات رعاية الحيوانات في سان أنطونيو، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأبلغ الجيران، في وقت سابق، عن حوادث هجوم متعددة إلى خط الشكاوي في المدينة، وجرى حجز الكلاب، بسبب عقرها بعض الأشخاص، وقالت شانون ويد سيمز، مديرة خدمات رعاية الحيوانات في مدينة سان أنطونيو، إن الكلاب كانت من نوعية ستافوردشاير الأمريكية، واستجابت خدمات الطوارئ، بعد وقت قصير من تلقي المكالمة، وتمكنوا من الإمساك بالكلاب، واستجواب أصحابها.