مصور «الوطن» يكشف لـ«إيمان الحصري» كواليس صورة «الكلاب» في مولد السيدة زينب: لوحة ربانية

كشف المصور الصحفي الزميل جاسر أحمد، كواليس الصورة المؤثرة التي التقطها في ختام مولد السيدة زينب، لكلاب تحتضن شقيقها الميت، موضحًا: «أحمد الله على هذه الصورة، التقطت الصورة بالصدفة، في العادة لا أعبر هذا الطريق تحديدا، كنت أسير ولم يكن هناك شيء محدد في ذهني، وفجأة ظهر هذا المشهد أمامي، انا مُحب مربي للكلاب وأعرف معظم طباعهم».

تفاصيل الصورة

وأشار خلال لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC» على قناة DMC، إلى أنّ ما استفزه في المشهد، أنه يعرف أن الكلاب تتجمع بهذا الشكل عندما تشعر بالبرد أو الخوف، للأسف الكلاب لا توجد في مكان آمن: «هذه الصورة لوحة ربانية، ناديت الكلاب، ولم يتفاعل معي إلا كلب واحد فقط، رأيت الحزن في عيون الكلاب، وأنا أعرف هذا الأمر لأني مربي للكلاب».

تفاعل كبير من جانب رئيس التحرير

ووجه جاسر أحمد الشكر للكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، مشددًا على أنه استجاب له بسرعة، رغم أنه اتصل به هاتفيا في وقت متأخر من الليل: «قلت له الصورة وجعاني وحاسس إن فيها معاني كتير، لكنه قالي إن الصورة عالمية وتحفة وفيها معانٍ كثيرة وهتقلب مصر كلها».