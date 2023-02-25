انطلاق مبادرة «تكافؤ» لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية بـ9 ملايين جنيه غدا

تنطلق فعاليات مبادرة «تكافؤ» لدعم الطلاب المتفوقين، غدا الأحد، بتسليم منح التعليم الفني والتكنولوجي الشاملة لـ200 طالب من الملتحقين بالجامعات التكنولوجية الجديدة، تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة «صُناع الخير للتنمية» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تكلفة المنح الدراسية 9 ملايين جنيه

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المنح الدراسية التي تقدر تكلفتها بـ9 ملايين جنيه تشمل تغطية المصروفات الدراسية للطلاب طوال سنوات الدراسة، مشيرا إلى أن معظم هذه المنح تم توجيهها لطلاب جامعات الصعيد التكنولوجية.

وكشف «زمزم»، في تصريحات خاصة، عن الإعلان عن حزم دعم جديدة لطلاب الجامعات التكنولوجية اليوم ضمن حفل تسليم المنح للطلاب.

إتاحة فرص التعليم بغض النظر عن القدرة المادية للطلاب

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» إلى أن المنح تم تقديمها بموجب بروتوكول تعاون مبرم في نهاية العام الماضي بين وزارة التعليم العالي وإحدى الشركات التكنولوجية، بهدف الحفاظ على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين، وإتاحة فرص التعليم بغض النظر عن القدرة المادية للطلاب.

وتُعقد احتفالية تسليم منح الطلاب ظهر اليوم بحضور لفيف من قيادات التعليم الفني والتكنولوجي، وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى للتنموى، حيث من المقرر إطلاق مبادرات جديدة لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية خلال الاحتفال.

إنشاء جامعات تنكولوجية جديدة

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي أعلن عن التوسع في افتتاح وإنشاء جامعات تنكولوجية جديدة، لتقديم برامج تعليمية تواكب متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وتتماشى مع متطلبات وخطط الدولة للتنمية.

وجاء ذلك بعد شهور من افتتاح 7 جامعات تكنولوجية جديدة مطلع العام الدراسي الجاري، لتنضم إلى 3 أخرى تم استحداثها عام 2019 وبدء الدراسة بها في ذات العام.