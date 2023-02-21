وزير التعليم العالي: نتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بتخصصات جديدة

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية، انتهجت رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني، وفق أحداث النظم والبرامج العلمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين على أعلى مستوى، ووفقا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الخطط تستند إلى محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال.

إنشاء مدارس فنية جميع التخصصات

وأوضح الوزير، خلال محاضرة رئيسة له اليوم في فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023»، تحت شعار «ارسم مستقبلك»، اليوم الثلاثاء، بكلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني، أن المحاور تضمنت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي جميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، والتعاون مع الشركات من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية.

التحول نحو التعليم الفني الأفضل

ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، تعتمد على التحول نحو التعليم الفني الأفضل لتلبية احتياجات سوق العمل مع ربط التعليم الفني بسوق العمل وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا أن الاستراتيجية تستهدف تحسين جودة التعليم الفني بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحا أن الوزارة علمت خلال الأعوام الماضية على إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة وبدء الدراسة بها في فترة زمنية قياسية، مع الحرص على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى لتدريب الطلاب داخل المصانع والشركات حتى يكونوا مدربين على أعلى مستوى.

ونوه بأنه تم تطوير المناهج و تطبيقها في 105 مدارس عام 2019، مشددًا على أن الوزارة عملت على تطوير التعليم الفني من خلال مادة في الدستور تم تخصيصها لتطوير التعليم الفني وهي المنهاج الذي تسير عليه الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل.

إلغاء بعض البرامج الدراسية

وأوضح أنه تم إلغاء بعض البرامج الدراسية واستحداث بعض البرامج والتوسع في برامج أخرى، بالإضافة إلى إنشاء هيئة ضمان جودة، كاشفا عن أن النظرة المستقبلية بشأن منظومة التعليم الفني، تستهدف إطلاق المزيد منن الجامعات التكنولوجية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ليكون بها تخصصات جديدة تشمل جميع مهن ووظائف المستقبل.

وقال الدكتور على شمس الدين مقرر اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، إن فعاليات اليوم الثانى تتضمن جلسات علمية حول الاستدامة والممارسات الخضراء فى التعليم الفنى والتدريب المهنى وإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم الفنى والتدريب المهنى وأشكال أخرى لتمويل النظام وكذلك جلسة عن تغيير الصورة الذهنية والاعتزاز بالتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.

وأشار شمس الدين إلى أن ملتقى «إديوتك» الثاني للتعليم الفني يعقد بالشراكة مع هيئات دولية و محلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومدارس المصرية للاتصالات we واتحاد الصناعات المصرية، ومعهد الدراسات التقنية بمجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر، وغرفة التجارة و الصناعة العربية الألمانية و بالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومدارس التعليم الفني المزدوج.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتح فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني (Edu Tech Egypt) 2023، والذي انطلق خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري، تحت شعار «ارسم مستقبلك»، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفني.

وانطلقت فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023»، تحت شعار «ارسم مستقبلك»، أمس الإثنين، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية ، والاستثمار في المنتج البشرى.

يعقد الملتقى برئاسة ورعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحظى النسخة الثانية من الملتقى برعاية وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد أيمن عاشور، مع ، مشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير آلان بيلو والسيدة مارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.