حكاية عصابة سرقة الأبواب الحديدية في مدينة نصر.. «بتتباع خردة»

«بنسرق الأبواب الحديد والشبابيك الأولميتال من العمارات، ونبيعها خردة لتاجر نعرفه كويس»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي في منطقة مدينة نصر، اعترفاتهما أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة الأبواب الحديدية

خضع المتهمين لجلسة تحقيق أمام النيابة، وقال أحدهما: «بنروح على البيوت بليل في منطقة مدينة نصر، وبنجهز المعدات والأدوات اللي هنستخدمها إحنا الاتنين في فك الأبواب الحديد أو الشبابيك الألوميتال، سواء مفكات أو زرادية».

بيع المسروقات خردة

وتبع المتهم خلال جلسة التحقيق: «بعد ما ناخد المسروقات، بنروح نبيعهم لتاجر خردة إحنا نعرفه في منشأة ناصر، وهو كمان عارف إنها حاجات مسروقة، وبنديهاله هو يستفيد بيها وإحنا نستفيد بالفلوس»، وأوضح أن تاجر الخردة كان يقوم بتقطيع الأبواب الحديدية والاستفادة من بيعها.

حبس المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الجمعة، القبض على شخصين بتهمة سرقة الأبواب الحديدية ونوافذ ألوميتال في مدينة نصر، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي محمد ثابت، إن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين سوف تصل إلى الحبس لأن السرقة لم تقترن بظرف مشدد، وذلك حسب المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.