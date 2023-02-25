حبس شخصين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف في القاهرة 4 أيام

خضع المتهمان في قضية سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

اتباع أسلوب الخطف

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة الساحل بالقاهرة تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة المتعلقات الشخصية من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما، وأنهما اعترفا بارتكابهما عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

العقوبة القانونية

أوضح المحامي محمود عبدالله أن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وقال إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.