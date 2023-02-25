ضبط أب ونجله هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن المؤبد و15 عاما

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.. ‏فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ‏‏(أحد الأشخاص ، ونجله، مقيمان بمحافظة المنيا "والمحكوم عليهما فى أحكام قضائية "بالسجن 15 عام والسجن المؤبد" ) داخل جراج "مستأجر" بدائرة قسم شرطة عين شمس منتحلى أسماء ‏وهمية.‏

وبمواجهتهما ‏أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما ، وأضافا بإنتحالهما أسماء وهمية خشية ضبطهما.

‏تم إتخاذ الإجراءات القانونية.