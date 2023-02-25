ضبط أب ونجله هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن المؤبد و15 عاما
12:55 م | السبت 25 فبراير 2023
وزارة الداخلية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، ونجله، مقيمان بمحافظة المنيا "والمحكوم عليهما فى أحكام قضائية "بالسجن 15 عام والسجن المؤبد" ) داخل جراج "مستأجر" بدائرة قسم شرطة عين شمس منتحلى أسماء وهمية.
وبمواجهتهما أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما ، وأضافا بإنتحالهما أسماء وهمية خشية ضبطهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.