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ضبط أب ونجله هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن المؤبد و15 عاما

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:55 م | السبت 25 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.. ‏فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ‏‏(أحد الأشخاص ، ونجله، مقيمان بمحافظة المنيا "والمحكوم عليهما فى أحكام قضائية "بالسجن 15 عام والسجن المؤبد" ) داخل جراج "مستأجر" بدائرة قسم شرطة عين شمس منتحلى أسماء ‏وهمية.‏

وبمواجهتهما ‏أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما ، وأضافا بإنتحالهما أسماء وهمية خشية ضبطهما.

‏تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع