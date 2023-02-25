توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ 1693 مواطنا بالشرقية 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1693 مواطنا من أهالي قرية قصاصين الشرق التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم مجانا للمواطنين من أهالي المدينة.

توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه جرى تحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

القافلة الطبية شملت العديد من التخصصات

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل «الباطنة - الجراحة العامة – القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن – الرمد - المسالك البولية- روماتيزم وتأهيل»، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1693 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.