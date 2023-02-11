جهود «حياة كريمة» خلال أسبوع.. قوافل طبية وبيطرية بالمحافظات (صور)

استطاعت مؤسسة حياة كريمة، بتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفير حياة كريمة للأهالي القرى التابعة للمرحلة الأولى من المبادرة في شتى مناحي الحياة، ليصبح لها بصمة جلية هناك وسط الأهالي البسطاء والأسر الأكثر احتياجا، وخاصة في الجانب العلاجي من خلال قوافلها الطبية التي تطلقها باستمرار.

القوافل الطبية لحياة كريمة

وعلى مدار الأسبوع الماضي، استكملت حياة كريمة رحلتها في إطلاق قوافل طبية وبيطرية، وذلك بعدة محافظات؛ منها الغربية تحديدا قرية نهطاي بمركز زفتى بالتعاون مع جامعة طنطا، وأيضًا قرية ميت موسى، التابعة لمحافظة المنوفية؛ بالتعاون مع جامعة السادات.

كما نظمت بالتعاون مع جامعة طنطا، قافلة طبية شاملة إلى سجين بمركز قطور في محافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على 718 مواطنًا بقرية نجع الحجيري

وبالأمس، أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن حياة كريمة نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيري التابعة لمركز قفط، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 718 مواطنًا في 7 تخصصات.

القوافل ضمت تخصصات طبية وبيطرية متعددة، وصرف العلاج بالمجان، وجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى الفحص الدقيق إلى أقرب مستشفى، ويأتي ذلك في إطار جهود الجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة للوصول لكل مريض بأفضل شكل ممكن.

وتأتي جهود مؤسسة حياة كريمة لتعزز مسيرة التنمية في إطار كونها أحدأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.