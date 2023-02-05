تنظيم 4 قوافل طبية وتوزيع 4 آلاف قطعة ملابس جديدة خلال شهر بالمنوفية

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه خلال شهر يناير الماضي تم تنظيم 4 قوافل طبية للعلاج بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، بهدف تقديم الخدمات الصحية وإجراء التدخلات الطبية اللازمة للأسر المستحقة من أبناء المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 444 مريضا بالمجان وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، لافتاً إلى قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً تسهيلاً على المواطنين.

معارض الملابس في محافظة المنوفية

كما أضاف مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية قامت بتنظيم معرضين للملابس الجديدة بقرية العراقية بمركز الشهداء وسنتريس بأشمون، وتم توزيع 4 آلاف و280 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن المستفيد من تلك المعارض هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم ، فضلا عن توزيع 2 طن لحوم بمراكز بركة السبع وأشمون والباجور والشهداء، وفقاً لأبحاث ميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة من أبناء المحافظة، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الارتقاء بمستوى حياة المواطنين

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا، مثمنا جهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد على دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.