6 إنجازات لـ«حياة كريمة» في سوهاج خلال أسبوع.. بينها 3 قوافل طبية

تنفذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، العديد من المشروعات في 7 مراكز بمحافظة سوهاج، وهي «المراغة والبلينا والمنشاة وجرجا ودار السلام وطما وساقلتة»، تخطت تكلفتها 60 مليار جنيه غيرت خريطة التنمية في 181 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في مصر لخدمة أكثر من 4 ملايين مواطن.

مشروعات حياة كريمة بسوهاج

وتمكنت مبادرة «حياة كريمة» خلال هذا الأسبوع، من تنفيذ عدة مشروعات وأنشطة جديدة فضلًا عن ارتفاع نسب التنفيذ في المشروعات، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز فاعليات وأنشطة المبادرة بسوهاج خلال الأسبوع الحالي، وفقًا لتصريحات شريف أبو سحلي، منسق وحدة حياة كريمة بسوهاج لـ«الوطن».

50 %نسبة إنجاز محطة الغريزات

بلغت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء محطة المعالجة الثنائية لمشروع الصرف الصحي بقرية الغريزات، بمركز المراغة في محافظة سوهاج، 50% هذا الأسبوع .

نسبة إنجاز مشروعات طما 75%

بلغت نسبة تنفيذ أعمال تطوير طريق الشوادر بمركز طما 75%.

بلغت نسبة تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما 75%.

البدء خلال الأسبوع الجاري، في تمهيد الطرق بالقرى المستهدفة بالمبادرة بمركز طما للانتهاء منها مع تسليم المشروعات.

قوافل طبية لحياة كريمة بسوهاج

تنفيذ قافلة طبية بيطرية بالتعاون مع جامعة سوهاج، استهدفت قرية الدويرات بمركز المنشاة فحصت 365 حالة وقدمت لهم علاجًا مجانيًا.

تنفيذ قافلة طبية بشرية بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، استهدفت قرية سفلاق بمركز ساقلتة، وتمكنت من فحص أكثر من 18 ألف مواطن بمختلف التخصصات، وقدمت لهم العلاج مجانًا فضلًا عن التحويل لإجراء عمليات مجانية بالمستشفيات المختصة، من بينها سوهاج الجامعي الجديد وسوهاج الجامعي بمدينة ناصر.