«الأرصاد» توجه رسالة للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة

تشهد الساعات القليلة المقبلة، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، جعلت الهيئة العامة للأرصاد تحرص على الإعلان عن حالة الطقس في بيانات لها لحظة بلحظة، حرصا على توجيه النصائح للمواطنين، والتي تتناسب مع حالة الطقس وطبيعة الأجواء.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

رسالة من الأرصاد الجوية للمواطنين

وبالرغم من استقرار الأجواء اليوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية رسالة للمواطنين بأهمية التعرض المباشر لأشعة الشمس، والذي يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، ليكون الطقس اليوم مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 21 درجة مئوية.

- الوجه البحري: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية.