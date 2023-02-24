هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، مشيرة إلى وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بمعظم مدن الجمهورية، حيث يسود طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا، أن الأجواء ستكون باردة ليلا على معظم الأنحاء، بينما تكون شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بالحرص والانتباه خلال القيادة، نظرا لاستمرار ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على مدن والمحافظات، كما يلي:

القاهرة 21- 12

- العاصمة الإدارية 21 - 12

- أكتوبر 21 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 20 - 13

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 19 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 21 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر23 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18 - 03

- الطور 22 - 10

- طابا 20 - 13

- شرم الشيخ 24 - 17

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 13

- مطروح 20 - 13

- السلوم 17 - 08

- سيوة 23 - 08

- رأس غارب 23 - 13

- الغردقة 23 - 13

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 25 - 16

- حلايب 23 - 17

- أبو رماد 24 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 22 - 09

- المنيا 22 - 07

- أسيوط 23 - 07

- سوهاج 23 - 08

- قنا 26 - 09

- الأقصر 25 - 10

- أسوان 26 - 11

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 10