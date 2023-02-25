هزة أرضية جديدة تضرب ولاية «نيجدا» التركية بقوة 5.3 درجة

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية «نيجدا» جنوبي تركيا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

آخر تطورات زلزال شرق المتوسط

وفي آخر تطورات زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا، أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى أكثر من 51 ألف شخص وإصابة أكثر من 123 ألفا، كما سجلت إدارة الكوارث أكثر من 9 آلاف هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.

إجلاء نحو 528 ألف شخص من المناطق المتضررة

وصنف زلزال سوريا وتركيا ضمن أكثر 5 زلازل فتكاً خلال القرن الـ 21، بسبب تدميره آلاف المنازل والمباني السكنية وإجلاء نحو 528 ألف شخص من المناطق المتضررة في وقت برد قارس.