عاجل.. مركز «الرصد الأوروبي المتوسطي»: زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تركيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، بحسب قناة «العربية».

هزة ارتدادية تضرب كهرمان مرعش في تركيا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر

وكان معهد الزلازل التركي، قال إن هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و218 حتى مساء الجمعة.