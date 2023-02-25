محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير وإنشاء طريقي بحري وقبلي قناة الاتصال

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريقي بحري وقبلي قناة الاتصال والوصلة من كوبري النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات، الذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، وتحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، ومديرية الإسكان رافقه خلالها رؤساء أحياء الجنوب والشرق و الجهات التنفيذية المختصة بالأعمال.

تكثيف معدلات العمل بالطرق

واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات العمل التي شهدها الطريق حتى الآن، موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

طفرة في الخدمات

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.

وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة في مجال النقل والطرق، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.