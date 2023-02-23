عاجل.. السيسي يُصدق على إقامة محطات تحلية مياه في عتاقة وشرق بورسعيد

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تخصيص قطعتي أرض في محافظتي السويس والبحر الأحمر لإقامة محطات تحلية مياه البحر عليها.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء محطات التحلية في المناطق الساحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب والاحتياجات الصناعية ومختلف الاستخدامات الأخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصيص الأراضي، وهو القرار الذي حمل رقم 56 لسنة 2023.

واشتمل القرار على تخصيص 44.36 فدان ناحية منطقة عتاقة في السويس، و29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد في محافظة بورسعيد، لإقامة محطات تحلية مياه البحر عليها، وذلك بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.