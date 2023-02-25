تفاصيل العثور على 22 مقبرة بمنطقة البهنسا في المنيا.. (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، عن تفاصيل العثور على 22 مقبرة بمنطقة البهنسا في المنيا، مشيرًا إلى إن البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة نجحت في الكشف عن 22 مقبرة أثرية.

استكمال أعمال الحفائر الخاصة بالموقع بهدف الكشف عن كثير من أسرار هذا الموقع المهم في مصر القديمة

وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه سيجري استكمال أعمال الحفائر الخاصة بالموقع؛ بهدف الكشف عن كثير من أسرار هذا الموقع المهم في مصر القديمة، لأن هذه المنطقة هي امتداد للحضارة الرومانية، والمقابر المكتشفة ترجع للعصر الروماني، وهي مبنية من الحجر الجيري، بالإضافة إلى أن المقبرة غير منقوشة، بجانب أنه جرى العثور بإحدى هذه المقابر على تابوت في المكان الأصلي ولكن بدون غطاء.

وأوضح «عامر»، أن الدراسات الأولية لمقابر العصر الصاوي بينت أنها سرقت في العصور القديمة وهو ما يفسره عدم العثور على أي أثاث جنائزي بها، كما أن مقابر العصر القبطي عبارة عن حفرة مستطيلة في باطن الأرض، جرى بناء الجزء العلوي منها ناحية الشرق، وقد عثر بجانبها على بعض الأواني الفخارية والمسارج.

البعثة نجحت في معالجة اللقى الأثرية التي جرى الكشف عنها

وأشار إلى أن البعثة نجحت في معالجة اللقى الأثرية التي جرى الكشف عنها ودعم وتقوية الرسومات الجدارية الموجودة على جدران البازيليكا في الموقع نفسه، بجانب دراسة النصوص القبطية واليونانية المكتوبة على الجدران أو على الشقافات، مبينًا أنه جرى توثيق الموقع عن طريق العديد من الصور ثلاثية الأبعاد والصور الجوية.