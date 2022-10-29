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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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المدينة الذهبية بالأقصر تحصد جائزة أهم كشف أثري في العالم

كتب:

رضوى هاشم
05:10 م | السبت 29 أكتوبر 2022
زاهي حواس يتسلم الجائزة

زاهي حواس يتسلم الجائزة

في احتفال كبيرة بمدينة بوستم paestum بإيطاليا والمجاورة إلى نابولي، تسلم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، رئيس البعثة المصرية التي كشفت عن المدينة الذهبية بالأقصر، الجائزة الأولي لأهم كشف أثري في العالم.

جاء ذلك في احتفال ضخم نظمته بورصة البحر المتوسط للسياحة والآثار.

جائزة حواس والدفاع عن تدمر

وهذه الجائزة تعرف باسم جائزة الأثري الراحل خالد الأسعد والذي قتل من قبل داعش وهو يدافع عن مدينة تدمر الأثرية وهي من أهم مدن سوريا، ولذلك قامت البورصة بعمل جائزة سنوية باسم الأثري الراحل وهذا هو العام الثامن لهذه الجائزة.

وأعلن «حواس» أن هذه الجائزة هي الأهم في حياته.

وثيقة استرداد حجر رشيد

ويعقد «حواس» اليوم ندوة يشرح فيها الوثيقة التي يطالب فيها بعودة حجر رشيد من المتحف البريطاني والزودياك من متحف اللوفر.

حضر الاحتفال العديد من سفراء الدول العربية وكذلك الدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة، والعديد من مندوبي الصحافة العالمية.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.