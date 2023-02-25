«التموين»: الصوامع والشون جاهزة لاستقبال 5.5 مليون طن قمح بموسم التوريد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح الجديد، من حصاد المزارعين خلال موسم 2023، الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ 5.5 مليون طن، إذ سيجري استلام القمح المحلي من المزارعين في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

جاهزية الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح الجديد لحصاد القمح

وأشار خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى أنه يجري حاليا زيادة الطاقة التخزينية لـ 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحا أنه جرى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

زيادة سعر توريد القمح

وأشار إلى أن هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف، مؤكدا أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1250 جنيها مقارنة بـ 885 جنيها في الموسم الماضي، يشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.