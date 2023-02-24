تقرير حكومي: تراجع أسعار فول الصويا وارتفاع القمح والسكر والأرز عالميا

شهدت أسعار فول الصويا العالمية تراجعا خلال تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فيما سجَّلت أسعار القمح والسكر والأرز ارتفاعات نتيجة مخاوف الإمدادات، وفقا لتقرير حكومي حديث.

قال التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي يرصد حركة أسعار السلع العالمية، إن متوسط سعر فول الصويا العالمي انخفض في آخر أسبوع من يناير بنحو 1.9%، مسجلا 545.4 دولار للطن، مقابل 556 دولارا في تعاملات الأسبوع الثالث.

وأرجع التقرير التراجع إلى زيادة التوقعات بأن الأمطار الأخيرة في الأرجنتين ساعدت على زيادة المحصول من المُصدّر الرئيسي في أمريكا الجنوبية، فيما شهدت أسعار القمح العالمية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.5% مسجلا 359 دولارا مقارنة بـ357 دولارا في الأسبوع الثالث، وهو ما جاء على خلفية توقعات انخفاض الإنتاجية بنحو 20 مليون طن عن العام الماضي، فضلا عن ارتفاع الطلب العالمي.

أسعار الذرة عالميا

كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار الذرة عالميا ليسجل 286.6 دولار مقابل 285.2 دولار للطن بارتفاع 0.3%، وهو ما جاء نتيجة توقعات انخفاض الإنتاج بين 22 إلى 23 مليون طن مقابل 41.9 مليون طن في 2021.

وفيما يتعلق بالأرز رصد التقرير ارتفاع الطن إلى 466 دولار مقابل 460 دولارا بارتفاع 0.7%، وهو ما جاء على خلفية ارتفاع الطلب العراقي والإندونيسي، حيث كانت العراق أكبر مستورد للأرز خلال العام الماضي، وسط توقعات باستمرار الزيادة وبلوغ الطن 500 دولار.

ارتفاع متوسط أسعار السكر العالمية

كما ارتفع متوسط أسعار السكر العالمية ليسجل 562.4 دولار مقابل 547.3 دولار بنسبة ارتفاع 2.9%، بسبب توقعات مجموعة «يونيكا» الصناعة أن إجمالي عمليات سحق قصب السكر في وسط وجنوب البرازيل بلغ 440 ألف طن فقط في النصف الأول من يناير الماضي، مع استمرار عدد قليل من المطاحن في عملياتها الفاصلة بين موسم الحصاد.