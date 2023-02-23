تقرير حكومي: انخفاض أسعار القمح وارتفاع الذرة والسكر عالميا خلال يناير الماضي

شهدت أسعار القمح انخفاضا في الأسواق العالمية في تعاملات منتصف شهر يناير الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذرة والسكر وفول الصويا، وفقا لتقرير حكومي حديث.

وقال التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي يرصد حركة أسعار السلع العالمية، إن متوسط سعر القمح العالمي انخفض ليبلغ 359 دولارا للطن، في تعاملات 13 يناير مقابل 360 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر، وبنسبة انخفاض قدرها 0.04%، وبحسب التقرير فإن السبب في التراجع تمثل في ارتفاع توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بشأن القمح الشتوي الذي سيتم حصاده في العام الحالي بنسبة 11%.

أسعار الذرة

كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار الذرة عالميا ليسجل 285.2 دولار للطن مقارنة بـ 279.7 دولار للطن، بارتفاع 1.9%، وهو ما جاء نتيجة المخاوف من تشدد الإمدادات العالمية من الحبوب، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، كما أدت ظروف الطقس الجافة إلى خفض تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية لإنتاج الذرة في الأرجنتين، التي تعد المورد الرئيس للذرة في العالم.

كذلك ارتفع متوسط أسعار فول الصويا عالميا مسجلا 565 دولار، مقابل 553.1 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.1%، نتيجة مخاوف الإمدادات العالمية ومخاوف الطقس.

متوسط أسعار فول الصويا

وفيما يتعلق بالأرز رصد التقرير ارتفاع الطن إلى 460 دولار مقابل 455 دولار بارتفاع 1%، وهو ما جاء على خلفية ارتفاع الطلب الإندونيسي، وسط توقعات باستمرار الزيادة وبلوغ الطن 500 دولار، كما ارتفع متوسط أسعار السكر العالمية ليسجل 547.3 دولار مقارنة بـ 527 دولار بنسبة ارتفاع 3.8%، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وانخفاض زراعة بنجر السكر بنسبة 4%، الأمر الذي سيجعل توقعات إنتاج محصول البنجر الشتاء الحالي أقل من العام الماضي.