رئيس أزهرية كفر الشيخ يوجّه بتكثيف المتابعات للمعاهد المرشحة للجودة

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعاً، اليوم السبت، بموجهي عموم ومديرو المراحل التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، وفحص وتحليل نتائج الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور مديري إدارات الامتحانات والجودة، والتوجيه الفني بالمنطقة.

مناقشة احتياجات المعاهد المرشحة للجودة

وتناول الاجتماع مناقشة احتياجات المعاهد المرشحة للجودة، والتوجيه بتذليل كافة العقبات التي تواجهها، وعمل خطة موزعة لمتابعة ما تم التنويه عليه في الزيارات السابقة لمعاهد الجودة، وكذا الاطلاع على إحصائيات تحليل نتائج طلاب المعاهد في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد المرشحة للجودة

وكلّف رئيس المنطقة الأزهرية، بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد المرشحة للجودة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بهذه المعاهد، مع تنفيذ خطة التحسين المقترحة لتقوية الطلاب بالمواد التي بها نسب تحصيل ضعيفة، وتوجيه إدارة الجودة بإعداد كوادر لتدريب وتنمية مهارات المُعلمين والطلاب في التخصصات المرصودة، موجهاً بأهمية المتابعات المستمرة لتنفيذ هذه الخطة، وتدوين ملاحظات الزيارة لمتابعة تنفيذها من اللجان التي تمُر لاحقاً.

تنشيط وتفعيل دور الموجه

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال الاجتماع، على ضرورة تنشيط وتفعيل دور الموجه، ومتابعة تواجده بالمعهد منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، وكذا متابعة عمل شيوخ المعاهد، كما حرص على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الإيجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

إقامة لقاء لموجهي ومعلمات رياض الأطفال بكفر الشيخ

وفي سياق آخر، نظمت إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية اجتماعاً بموجهي ومُعلمات رياض الأطفال المتخصصين بالعمل بالروضات على مستوى المنطقة، لمناقشة وتحديد مهام العمل خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث ترأس اللقاء الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والذي بدوره حّث الحضور على أهمية التعاون مع مُعلمات الخدمة العامة، وتقديم يد العون لهن لتبادل خبرات العمل، مشيراً إلي أن مُعلمة رياض الأطفال تُعد حجر الأساس بالعملية التعليمية، وأنها المنوطة بعملية تأسيس الطفل، ولابد أن تكون قدوة حسنة له لأنه يتأثر دائماً بما حوله.

جاء ذلك، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، وشيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، والدكتورة عليات فراج، موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة.

تحديد موعد إقامة مسابقة «المُعلمة القدوة»

وتناول اللقاء مناقشة الاستعدادات لإقامة معرض الوسائل الخاص بإنهاء أنشطة رياض الأطفال، وتحديد موعد إقامة مسابقة «المُعلمة القدوة»، كما تطرق اللقاء لمناقشة ما تم إنجازه في الترم الأول، وبحث مقترحات التطوير بالعملية التعليمية برياض الأطفال، كما تم التنسيق خلال اللقاء لتفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بالروضات، بحضور منسق المبادرة أيمن غنيم، موجه رياض الأطفال بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية.