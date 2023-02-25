تحذير من عدم تغيير مفارش السرير لمدة أسبوع.. مرض خطير يطاردك وقت النوم

سرير النوم، المكان الأكثر راحة لجميع الناس، خاصة بعد يوم عمل طويل ومرهق، لكن هناك بعض الأخطاء، التي يقع فيها الأشخاص في التعامل مع نظافته، وتتسبب في إصابتهم ببعض الأمراض الجلدية، لذا يحذر الأطباء من خطورة إهمال تغيير مفارش السرير لفترة طويلة.

قالت الدكتور ليزا آكيرلي، الخبيرة في عادات النظافة الصحية، إن الشخص الذي يتوقف عن غسل مفارش السرير بطريقة صحيحة، يعرض صحته إلى كثير من المخاطر، مثل: الالتهابات، والفيروسات البكتيرية، بحسب «روسيا اليوم».

وأوضحت أن الجسم خلال ساعات النوم، يفرز كمية من العرق والغدد الدهنية، فضلا عن أن الأغطية بداخلها كثير من البكتريا، والفطريات، لذا من الضروري أن يهتم الشخص بغسلها بانتظام.

أضرار عدم تغيير مفارش السرير

تؤكد الدكتور إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، أن تغيير المفارش وأغطية الوسائد، من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الأشخاص، موضحة أن عدم تبديلها بشكل منتظم، يساهم بشكل كبير في إصابة الشخص بالالتهاب الرئوي.

مرضى الحساسية الأكثر تضررا

تضيف استشاري الجلدية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشخص إذا كان يعاني من حساسية أو مصابا بـ«الإكزيما»، ويطلق عليه «مريض الأزمة»، فإنه أكثر عرضة للمضاعفات، التي يمكن أن تحدث نتيجة الفطريات الموجودة في المفارش، وداخل أنسجة السرير.

وأشارت إلى أن بعض الأمراض الناتجة عن إهمال تغير مفارش السرير: الحساسية المفرطة في الجلد، نتيجة وجود حشرة دقيقة لا ترى بالعين المجردة، موضحة أن هذه الحشرة يتزايد وجودها في الفترات، التي يوجد بها رطوبة شديدة في الجو، وعدم تبديل المفارش لمدة طويلة، فبالتالي تتكاثر، وتسبب الحساسية في الصدر والجلد.

وشددت «إيمان»، على أن الأشخاص الذين لا يعانون بشكل عام من حساسية الجلد، يمكنهم أن يغيروا مفارش السرير مرة كل أسبوع، كحد أقصى، بينما الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر، فمن الضروري غسل واستبدال الأغطية كل يوم.