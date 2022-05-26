أحمد زاهر: «فارس كان هيموتني.. جالي التهاب رئوي وكحيت دم لمدة أسبوعين»

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن فيلم «فارس»، والذي يُعد أولى تجاربه في البطولة المطلقة داخل عالم السينما، قائلًا: «الحمد لله، كل اللي دخل الفيلم وشافه انبسط بيه جدًا».

قعدت 10 ساعات وقت التصوير جوه الحريق والبنزين

وأوضح أحمد زاهر خلال حواره مع «الوطن»، أنه تعرض لإصابات بالغة خلال تصوير فيلم «فارس»، قائلًا: «جالي التهاب على الرئة، وكنت بكح دم أسود حوالي 14 يوم، بعد مشهد الحريقة بتاع البيت.. وده لأني قعدت 10 ساعات وقت التصوير جوه الحريق والبنزين والدخان الأسود، فده سبّب لي التهاب على الرئة وكنت بموت، وذلك بجانب إصابات متفرقة بالجسم من الإيد والوجه والقدم وغيره».

تجربة أفلام الأكشن صعبة للغاية

وأضاف أحمد زاهر أنّ «تجربة أفلام الأكشن صعبة للغاية، وتتطلب جهودًا وتحضيرات خاصة»، لافتًا إلى أنه خضع لتدريبات خاصة لمدة عامين تقريبًا، «تدربت جيم مع الكابتن محمد أبو النجا، والذي يُشارك في الفيلم أيضًا، وخضعت لتدريبات مكثفة مع مصمم المعارك أندرو ماكينزي، حيث كنت أتدرب في البيت على حركات الأكشن حتى تظهر بشكلٍ احترافي».

وأكد أحمد زاهر، أنه لم يستعن بـ«دوبلير» في فيلم «فارس»، قائلًا: «مفيش شوت واحد في الفيلم فيه دوبلير على الإطلاق، كل المشاهد أنا اللي عملتها بنفسي، لدرجة إن الدوبلير كان قاعد وبيكون لابس نفس اللبس ومش بيشتغل، كنت أنا بعمل كل حاجة بنفسي حتى الوقعات».

أبطال فيلم فارس لـ أحمد زاهر

فيلم «فارس» من بطولة أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وحسين فهمي، وباميلا الكيك، وعابد عناني، وأحمد صفوت، منة فضالي، وصلاح عبدالله، ومحمد أبو النجا، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة «الجذور» للإنتاج السينمائي.