أعمال عصام عمر قبل مسلسل بالطو.. «الاختيار» و«سوتس بالعربي»

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية وجهت للفنان الشاب عصام عمر بعد دوره الأخير في مسلسل بالطو، المعروض حاليا على منصة «Watch IT» الإلكترونية، حيث يؤدي خلال الأحداث دور الطبيب «عاطف» الذي يجد نفسه مدير للوحدة الصحية في إحدى القرى الريفية بعد تخرجه مباشرة، ليقع في عدد من المواقف الكوميدية.

ويشارك عصام عمر بطولة مسلسل بالطو بجانب عدد من الفنانين من بينهم: محمد محمود، عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، وهو مأخوذ عن كتاب بعنوان «بالطو وفانلة وتاب» للكاتب أحمد عاطف، ومن إخراج عمر المهندس.

عصام عمر يكشف رفضت بطولة مسلسل بالطو في البداية

وكشف عصام عمر، أنه رفض في البداية بطولة مسلسل بالطو، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، قائلا إنه لم يكن مقتنع بأداء دور البطولة وطلب من المخرج ترشيح بطل أكثر شهرة للمسلسل على أن يقوم هو بدورآخر ضمن الأحداث، «تجمعنى علاقة صداقة قوية بالمخرج عمر المهندس وكنت خائف من أن تفشل تجربته الإخراجية الأولى بسببي، ولكنه تمسك بي في دور البطولة»، متابعا: «قالي مش هعمل مسلسل بالطو غير بيك».

أعمال عصام عمر قبل مسلسل بالطو

وقدم الفنان عصام عمر عدد من الأعمال قبل بطولة مسلسل بالطو، من بينها مسلسلات «تامر وشوقية»، «لا تطفئ الشمس»، «الرحلة»، «الأنسة فرح»، كما شارك في مسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمي بجزأيه الثاني والثالث، بالإضافة إلى مسلسل «سوتس بالعربي» و«منورة بأهلها» للمخرج يسري نصرالله.