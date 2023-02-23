بيتر ميمي عن أحداث مسلسل بالطو: كل التفاصيل حدثت معي في الواقع

كشف المخرج بيتر ميمي، عن معايشته أحداث مسلسل «بالطو» الذي يُعرض عبر منصة «واتش إت» حاليًا، فور تخرجه في كلية الطب، قائلًا: «اللى بيحصل فى المسلسل كان بيحصل زمان بالظبط».

وأوضح بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أنا استلمت تكليف سنة 2012، على أساس أني طبيب ثالث في إحدى الوحدات الصحية فى البدرشين، وللأسف الوحدة كان فيها تصدع في المبنى، وكنا فى أوضتين (حرفيًا أوضتين) تبع الجمعية الشرعية».

لاقيت نفسى مدير الوحدة ومفتش الصحة وأنا عندي 24 سنة

وأضاف: «للأسف الطبيب الثاني كان عنده امتحانات ماچستير وخد إجازة، وللأسف الطبيب الأول ومدير الوحدة كان زهق من الليلة كلها وراح مستشفى تانية.. وللأسف بعد أسبوعين فى الوحدة، لاقيت نفسي مدير الوحدة ومفتش الصحة وأنا عندى 24 سنة!.. ومش عارف منين يودى فين!».

وتابع بيتر: «مفتش الصحة مسئول عن المواليد والوفيات والتطعيم والطوارئ والجراحة والباطنة والختم (والختم ده أهم حاجة قالولي ده لو اتسرق منك هتتسجن).. كان بيعدى عليا حاجات غريبة».

هربت من أهل مريض بعد مشاجرة معهم

وأوضح «ميمي» في ضوء حديثه عن مسلسل بالطو، «مرة واحدة دخلت عليا قرصها عقرب وجايبة فى إيديها العقرب، ويوم جالى واحدة مشربة بنتها اللى عندها أسبوعين لبن جاموسة، ومرة روحت أعاين جثة وأطلع شهادة وفاة والجنازة كأنك فى فيلم الهروب، ومرة اتخانقت مع أهل مريض والممرضة قالتلى متجيش بكرة علشان دول ناس صعبة ممكن يقتلوك!».

وأضاف بيتر ميمي: «مرة عيان لاقانى بدور على مشرط فخرج لى موس من بقه.. قالى اشتغل بده!.. و مرة حد ضرب حد بسكينة وأهله مسكونى ضربونى أنا علشان مش لاقيين الواد اللى ضربه بالسكينة!.. ده أنا إضربت ضرب مخدهوش جدى فى فيلم بوحة!.. كل ده وعندي 24 سنة!.. كنت baby boy يعنى!».