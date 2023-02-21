مؤلف مسلسل «بالطو»: أحداث العمل تعرضتُ لها بالفعل في الوحدة الصحية

أكد الدكتور أحمد عاطف فياض مؤلف مسلسل «بالطو» إنه كتب يومياته في الوحدة الصحية التي اقتبس منها المسلسل عام 2016 بعنوان «بالطو وفانلة وتاب»، ولا يعتبر أن هناك تشابه.

أحداث المسلسل حدثت معه بالفعل

وأوضح خلال لقائه مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أحداث مسلسل بالطو حدثت معه بالفعل مثل أنه أصبح مدير للوحدة الصحية في أول أيام عمله، لافتًا إلى أن مدير الوحدة سلمه العمل في الوحدة الصحية، واتفق معه على أن يتولى إدارة الوحدة على أن يكون طبيب خلال 3 أيام أسبوعيًا فقط، ولكنه ترك الوحدة وانتقل منها وأصبح مدير الوحدة الصحية.

وأضاف: «أنا بقيت مدير وأنا ولا عارف الإجازة العارضة من الاعتيادي من كوز الدرة»، مشيرًا إلى أنه كان يوقع الجزاءات والقرارات الإدارية ويوقع على شهادات الميلاد والوفاة باعتباره مدير الوحدة، مشيرًا إلى أنهم أخبروه أنه أصبح المدير، ولم يساعده أحد في إدارة الوحدة الصحية.

السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.