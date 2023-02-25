تعرف على موعد عرض مسلسل بالطو الحلقتين السابعة والثامنة

ينتظر المشاهدون موعد عرض مسلسل بالطو الحلقتين السابعة والثامنة، بعد النجاح الذي حققه المسلسل وردود الفعل الإيجابية والإشادات النقدية بالعمل وأبطاله، بمجرد عرضه، وهو مأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب» للكاتب أحمد عاطف، ويحمل توقيع المخرج عمر المهندس، في أول تجاربه الإخراجية.

وقبل موعد عرض مسلسل بالطو الحلقتين السابعة والثامنة، شهدت الحلقات السابقة رحلة الدكتور «عاطف» الذي وجد نفسه بعد التخرج مديرا للوحدة الصحية في طرشوخ الليف، إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، ليجد العديد من الصعوبات في التعامل مع المسؤولية والمرضى وزملائه في العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين من بينهم: عصام عمر، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ومحمود حافظ، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم خالد الصاوي، بيومي فؤاد ومحمود البزاوي، محمد رضوان ومحمد لطفي.

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة السابعة والثامنة على منصة «Watch IT»

ويأتي موعد عرض مسلسل بالطو الحلقتين السابعة والثامنة، الأربعاء المقبل، على منصة «Watch IT»، حيث تعرض حصريا حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع منذ بداية عرضه في 8 فبراير الجاري.

ولم تقتصر الإشادات على الجمهور فقط، بل حرص عدد من النجوم على التعبير عن إعجابهم بالمسلسل من بينهم الفنان محمد شرنوبي، الذي قال في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «عمل مشرف للصناعة»، ووجه الشكر لصناع العمل: «شكرا ليكم كلكم على المجهود والذوق والشطارة دي ومستني باقي الحلقات بفارغ الصبر».

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة الأخيرة

وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو، المكون من 10 حلقات، يوم 8 مارس المقبل، إذ تذاع الحلقتان السابعة والثامنة يوم الأربعاء 1 مارس، والحلقتان التاسعة والعاشرة في الأسبوع التالي.