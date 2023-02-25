بايدن: لا أتوقع مبادرة كبرى من الصين لتزويد روسيا بالأسلحة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك احتمال بألا يكون الرئيس الصيني على علم بالمنطاد الصيني الذي حلق فوق الأجواء الأمريكية، وفقا للعربية.

وأوضح بايدن، أنه لا يتوقع مبادرة كبرى من الصين لتزويد روسيا بأسلحة، وأنه علينا أن نضع الأوكرانيين في موقع يسمح لهم بالتقدم خلال الربيع والصيف القادمين، كما يستبعد تزويد أوكرانيا حاليا بمقاتلات F16.

وقال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى طائرات إف-16 حالياً، مستبعداً إرسال مثل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وأضاف بايدن، في مقابلة أجرتها معه قناة «إيه. بي. سي. نيوز» مساء الجمعة، أن زيلينسكي «لا يحتاج إلى مقاتلات إف-16 الآن.. أنا أستبعد ذلك في الوقت الحالي».

في سياق متصل، قال الجيش الأوكراني إن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة في البحر الأسود الجمعة، وتوقّع أن يكون هذا استعداداً لمزيد من الضربات الصاروخية.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية ومنشآت توليد الطاقة.