وائل علاء عن عودته للمسرح بعد غياب 3 سنوات: سعيد بتجربة شفيقة المصرية

يعود الفنان وائل علاء، بقوة للمسرح بعد غياب 3 سنوات من خلال مسرحية شفيقة المصرية والتي تقدم على خشبة مسرح البالون ويجسد فيها شخصية مختلفة تمتزج بين الطابع الكوميدي والشر في نفس الوقت.

وائل علاء يكشف عودته للمسرح بعد غياب 3 سنوات

وأكد الفنان وائل علاء، في بيان صحفي، أنه يجسد شخصية برعي مدير أعمال الست شوق ويستغل نجاح شفيقة بعد ذلك ليكون المسؤول الأول عن كل أعمالها ويجني من ورائها ثروة طائلة الجديد فيما يقدمه وائل علاء هو جانب الشر الذي لم يقدمه على المسرح قبل ذلك.

وأضاف وائل قائلا: «إنه سعيد بعودته للمسرح وبدور مختلف وجديد على الجمهور، خاصة أن آخر تجربة كانت منذ ثلاث سنوات في مسرحية مكتوبلي أغنيلك مع الفنان إيمان البحر درويش والفنانة شيرين».

تفاصيل مسرحية شفيقة المصرية

مسرحية شفيقة المصرية من أعمال التراث المصري تأليف الدكتور مصطفى سليم وأشعار جمال بخيت وألحان صلاح الشرنوبي وإخراج محمد صابر وبطولة نخبة من الفنانين علا رامي ومجدي فكري ومنة جلال ودعاء سلام وعلاء عوض وفادي خفاجة وأسماء الباجوري.