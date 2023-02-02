5 معلومات عن مسرحية شفيقة المصرية قبل عرضها على مسرح البالون

يبدأ اليوم الخميس، افتتاح عرض مسرحية شفيقة المصرية، على مسرح البالون التابع للفنون الشعبية والبيت الفني، وتعد من المسرحيات الغنائية الاستعراضية التي تضم عددًا كبيرًا من النجوم؛ إذ تتناول السيرة الذاتية لراقصة اسمها شفيقة، والتي كانت تعد إحدى أهم الراقصات في القرن الثامن عشر، وبرعت في هذا المجال.

أبطال مسرحية شفيقة المصرية

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسرحية شفيقة المصرية، المقرر عرضها على مسرح البالون، وذلك من خلال السطور التالية:

- أبطال المسرحية: علا رامي، مجدي فكري، المطرب أكمل، منة جلال، فادي خفاجة، وائل علاء، علاء عوض، دعاء سلام، سوليست فرقة رضا.

- تأليف الدكتور مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، إخراج محمد صابر.

من أشهر الراقصات في القرن الثامن عشر

- تتناول قصة حياة شفيقة، التي تعد واحدة من أشهر الراقصات في القرن الماضي، وابتدعت لنفسها عدد من الرقصات التي خلدت باسمها.

- تدور أحداث المسرحية في إطار رومانسي كوميدي، وتقديم عدد من الاستعراضات والأغنيات.

علا رامي تغني وترقص في المسرحية

- تجسد الفنانة علا رامي، شخصية الراقصة شفيقة، بالغناء وتأدية عدد من الحركات الراقصة، وخضعت لبروفات طويلة خلال الفترة الماضية.