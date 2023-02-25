وزيرة الثقافة تنعى الشاعر سعد عبدالرحمن: صاحب بصمة لا تُنسى

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشاعر سعد عبدالرحمن، الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة.

أحد أبناء وزارة الثقافة المخلصين

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد أبناء وزارة الثقافة المخلصين، وصاحب بصمة لا تنسى بالثقافة الجماهرية، وإداري ناجح، وكذلك شاعر قدير ترك العديد من الدواوين والأعمال الشعرية، وقدمت وزيرة الثقافة العزاء لأسرته ومحبيه، داعية الله أن يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

معلومات عن سعد عبدالرحمن

سعد عبدالرحمن شاعر وكاتب عضو اتحاد كتاب مصر، وشغل منصب رئيس الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة وأمين عام مؤتمر أدباء مصر، وأحد شعراء معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين.

وحصل على الكثير من الجوائز في مسابقات الثقافة الجماهيرية بمصر، كانت أولاها جائزة القصة القصيرة 1974.

كما شارك في أغلب المسابقات الشعرية، التي كان ينظمها قصر ثقافة أسيوط وحصل على عدة جوائز.

وتدرج في المناصب الإدارية حتى وصل إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومشرفًا على الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حتى تولى رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحصل على العديد من الجوائز، وله العديد من المؤلفات منها «حدائق الجمر»، «النفخ في الرماد»، «المجد للشهداء»، «كتاب التعليم المصري في نصف قرن»، كما قدم للعديد من الأعمال الأدبية وخاصة في مجال الشعر.