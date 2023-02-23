وزيرة الثقافة تزور الأوبرا السلطانية بمسقط وتبحث سُبل التعاون المشترك

استهلت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، زيارتها لسلطنة عمان، اليوم، بزيارة دار الأوبرا السلطانية مسقط، ودار الفنون الموسيقية، على هامش تقديم فريق باليه أوبرا القاهرة عرض زوربا.

واطلعت الكيلاني خلال الزيارة، على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار، التي صممت لتتناسب مع آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال المسرح والصوت والإضاءة، كما تفقدت معرض الفنون الموسيقية والمكتبة الموسيقية بدار الفنون الموسيقي.

تعاون دار أوبرا مسقط والأوبرا المصرية

كما التقت وزيرة الثقافة، نصر بن حمود الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز العلاقات والتعاون الفني بين دار الأوبرا السلطانية بمسقط، ودار الأوبرا المصرية بالقاهرة في مختلف المجالات، وتعزيز جهود تبادل الخبرات والتواصل البناء في المجالات ذات الصلة بالفنون.