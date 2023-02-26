وزيرة التعاون الدولي تتفقد خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمنيا

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، يرافقهما الدكتور محمد أبو زيد نائب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خدمات وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

يأتي ذلك في إطار زيارة الوزيرة اليوم لمحافظة المنيا لتفقد عدد من البرامج للمشروعات التنموية، في قطاعات التنمية الزراعية والريفية والصحة والتعليم وتمكين المرأة ومساهمات الأمم المتحدة في حياة كريمة ، بمشاركة ممثلي محافظة المنيا من وكلاء الوزراء المعنيين وعدد من الجهات الوطنية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب الممثلين القطريين لكل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

حلقات مصغرة حول التربية الإيجابية

وشهدت الوزيرة حلقات مصغرة حول التربية الإيجابية وتفاعل المواطنين مع خدمات وحدة الرعاية الصحية، حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لصقل مهارات مقدمي الخدمة والوصول للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في نطاق القرى الأكثر احتياجا، لرفع درجة الوعي وتنمية مهاراتهم حول الأساليب الحديثة في تربية الأطفال وذلك لتعزيز الممارسات الإيجابية لوقف العنف ضد الطفل وتقليل نسبة الأنيميا لدى الأطفال ودعم الآباء في تنمية مهارات التعلم لدى أطفالهم وتقليل نسبة الزواج المبكر وختان الإناث وعمالة الأطفال وتعزيز سبل الوقاية من الأمراض المعدية ورفع نسبة الطلب على التطعيمات والنظافة الشخصية.

إطلاق أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وذلك استعدادًا للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، الذي يعد الوثيقة الشاملة والإطار المنظم للعمل المشترك بين الجانبين من أجل دعم الأولويات الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.