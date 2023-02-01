«هيئة الرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع شركة «إليكتا» السويدية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وشركة إليكتا ELEKTA السويدية الرائدة في مجال الإشعاعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2023»، والمنعقد في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات.

نحرص على نقل الخبرات الدولية بمستشفياتنا لضمان أفضل خدمات

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن نتائج زيارته إلى دولة السويد في شهر أكتوبر من العام الماضي، مؤكدًا حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية إلى مستشفياتها، لضمان تميز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، واستمرارية تحسين جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأوضح السبكي، أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات مع شركة إليكتا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وأحدث طرق تشخيص وعلاجات مرضى الأورام، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية على أحدث التكنولوجيات المتطورة لتشخيص وعلاج الأورام بالجاما نايف، والاستئصال الدقيق للأورام بالأشعة، وأحدث التقنيات المتقدمة.

توقيع اتفاقية تعاون مع إليكتا لتبادل الخبرات

وأضاف، أن الاتفاقية تشمل التعاون لإنشاء إليكتا أكاديمي ELEKTA Academy، كمركز تدريبي متقدم للأطباء على تشخيص وعلاج الأورام، مشيرًا إلى إنشاء أول فرع للأكاديمية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها مركز التميز الإقليمي لتشخيص وعلاج الأورام في محافظات إقليم القناة.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على نقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة إلى مستشفياتها مما يسهم في تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور في الرعاية الصحية مطابقًا للمعايير العالمية، ومشيرًا إلى أهمية نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا من نظام الرعاية الصحية السويدي إلى مصر لمستواه العالمي المتقدم.

وتابع: «حرص الهيئة على توسيع دائرة العلاقات والتعاون لتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر»، مؤكدًا أن مصر محور الشراكات الناجحة، ولديها فرص كبيرة للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال، والذي يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، ثمَّن حبيب نعمة، الرئيس التنفيذي لشركة إليكتا في منطقة اباك «آسيا والمحيط الهادي واليابان وتركيا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا»، ورئيس المجلس التجاري للشركة، جهود هيئة الرعاية الصحية ومستشفياتها، لنقل أحدث طرق تشخيص وعلاجات مرضى الأورام، وتوفير أحدث وسائل المعالجة، والتي ستوفر الكثير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بالوسائل التقليدية، مشيدًا بالفكر الإداري المتميز لهيئة الرعاية الصحية، وسعيها الدائم إلى التميز والتفرّد الطبي.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب شركة إليكتا، كان صويلو، نائب رئيس شركة إنديريكت إليكتا ماركتس TMA في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ووائل العصريجي، المدير العام التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، وسامي سليمان، مدير المبيعات بشركة إليكتا مصر، وشوقي فهيم، مدير مبيعات الخدمات بالشركة.

تجدر الإشارة، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في فعاليات «آراب هيلث 2023»، حيث يستضيف الحدث رؤساء هيئات الصحة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة يضم كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.