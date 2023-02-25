وزيرة التعاون الدولي تتفقد مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة في المنيا

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت، محافظة المنيا برفقة الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا عدد من المشروعات التنموية منها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتحسين مستوى الدخل seil».

مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

وشملت جولة الوزيرة ونائب محافظ المنيا زيارة المزارع الحقلية «الثوم» ومقر مشروعات (الجمعية التسويقية، وحدة الإنذار المبكر، صوب الاكوابونيك، مشغل السيدات، بعض المعدات الزراعية، الملحقات الصناعية»، بالإضافة إلى زيارة لمدرسة الجهاد الإعدادية بمركز العدوى.

عرض حلقات مصغرة عن التربية الايجابية

ويشمل برنامج الزيارة تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية صفط الشرقية على الطريق الصحراوي الغربي التابعة لمركز المنيا، كذلك عرض حلقات مصغرة عن التربية الإيجابية والعنف المنزلى وتفاعل مع الأسر المترددة على الوحدة الصحية، بالإضافة إلى تفقد معرض مصغر حول التمكين الإقتصادى للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام فى مصر بمدينة المنيا، وتختتم الوزيرة زيارتها بقد لقاء بعدد من الباحثات عن عمل ورائدات أعمال اللاتي تلقين خدمات التوظيف وتطوير الأعمال.