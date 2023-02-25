عرض مسلسل ضرب نار على قناة on في رمضان 2023

كشف المنتج تامر مرسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن البوستر الدعائي لمسلسل ضرب نار لياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل اللي ملوش كبير.

ونشر المنتج تامر مرسي، البوستر الدعائي لمسلسل ضرب نار، وعلق عليه: «رمضان 2023 إن شاء الله حصريا على أون».

تفاصيل شخصية ياسمين عبد العزيز

وكشفت ياسمين عبدالعزيز منذ أيام، عن ملامح شخصيتها في مسلسل ضرب نار، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشرت الصورة الأولى لشخصيتها وهي ترتدي ملاية لف، قائلة: «مهرة من شبرا وبنات شبرا الجدعان مسلسل ضرب نار رمضان 2023 بإذن الله».

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل وأحمد عبدالله محمود.