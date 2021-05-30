رئيس تنفيذي «المتحدة» يكشف سبب وجود تامر مرسي في مجلس الإدارة الجديد

تحدث المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سر تواجد المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة السابق، عضوا في مجلس الإدارة الحالية، مشيرا إلى أن المؤتمر استعرض رحلة المتحدة لمدة 5 سنوات من التطوير، وكان تامر مرسي رئيسًا للشركة خلالها، ومن المؤكد أن هناك نتائج كثيرة من تطوير المنظومة تمت خلال رئاسته الشركة، موضحًا أن تعيين رئيس مجلس الإدارة، عضوا في الإدارة هو تقليد جديد.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن تعيين تامر مرسي عضوًا في مجلس الإدارة الجديد كان شكلا جديدا على الناس بل وأثار استغرابهم، «ده تقليد جديد عندنا، بس الشركات الكبرى موجود لديها هذا التقليد، وتبادل المراكز موجود، وانضمام شخصيات جديدة لمجالس الإدارات بيحصل في الشركات الكبرى».

وأشار رئيس تنفيذي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن تامر مرسي منتج كبير ورئيس إحدى شركات المجموعة، وهو دارس للإعلام والاقتصاد والتمويل، وهو ضمن المهمة الجديدة التي تسعى الشركة لها وهي توسعة الاستثمار، وسيكون له خبرة مهمة جدًا وقوية جدًا في هذا المجلس، كما رفض «صالح» التحدث عن التغييرات التي قد تطرأ على الصحف والقنوات وغيرها، مازحًا مع لميس الحديدي: « انتي عاوزه تعرفي كل حاجة ولا إيه؟».

وأوضح أنه بعد انتهاء المؤتمر تحدث مع بعض الزملاء، عن أن المرحلة القادمة تتطلب وجود كوادر بعد الإعلان عن طرح الشركة في البورصة، «فيه هياكل إدارية محتاجة تنضبط، هياكل مالية محتاجة تنضبط بالشكل اللي البورصة وأسواق المال تستقبلها»، موضحًا أن تغيير الإدارات أمر طبيعي في الإدارات التنفيذية لبعض الشركات، فهناك شركات قد يتغير أشخاصها، أو يتبادل البعض المناصب مع أشخاص أخرين».

وتابع: «إحنا بنقول الكل يعمل من أجل مصلحة واحدة، وهي مصلحة القوة الناعمة في مصر عشان تاخد مكانها الحقيقي اللي تستحقه، إحنا نحترم كل العاملين في المجموعة، المميزين هيفضلوا موجودين، اللي شغالين بإخلاص هيفضلوا موجودين، هننتظر أول اجتماع لمجلس الإدارة خلال 48 ساعة وهيكون بعدها في التصور والتخطيط بشأن الشكل العام لكل شركات المتحدة».