تامر مرسي يطرح برومو تشويقي لمسلسل «الديب».. وياسر جلال يظهر دون لحية

طرح المنتج تامر مرسي البرومو التشويقي لمسلسل «الديب»، من بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض خلال الفترة المقبلة على منصة «watch It»، والمسلسل من نوعية الـ7 حلقات، ومن تأليف عمر عبد الحليم وتدور قصته في إطار تشويقي.

ولم يجر الكشف عن أبطال المسلسل، كما شهد البرومو ظهورًا مميزًا لياسر جلال دون لحية لأول مرة منذ فترة طويلة، وتحديدا بداية من مسلسل «ظل الرئيس»، الذي شهد بطولته المطلقة الأولى.

وقدم ياسر جلال خلال رمضان الماضي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل «ضل راجل»، رفقة كل من نور ونرمين الفقي ومحمود عبد المغني ورنا رئيس وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.