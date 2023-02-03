افتتاح مسجد السباخي في القلج بالقليوبية بعد تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد السباخي بمنطقة القلج بإدارة أوقاف الخصوص، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد على مساحة حوالي 300 متر تقريبا، ومكون من طابقين للصلاة، بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه.

منهج القرآن في أعمار الأرض

وأدى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية خطبة الجمعة، والتي تناولت منهج القرآن في إعمار الأرض، مؤكدا أن القرآن الكريم في مجمل آياته يحرص على أمرين، الإنسان والبنيان، فالإنسان أياً كان جنسه أو وطنه أو دينه هو بنيان الله ويجب حمايته واحترامه والتعامل معه بكل مقتضيات الإنسانية وما تحويه من سلوكيات وقيم نبيلة وسوية.

وهو ما أشار إليه الشرع الشريف في نصوصه القرآنية «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»، و«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا».

وكانت الرسالة المحمدية أيضا تحمل نفس التوجه الشري نحو هذا الإنسان المكرم، «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

كما جاء في خطبة الجمعة، «ثم يأتي الأمر الثاني لإعمار الأرض بعد الإنسان، وهو البنيان، ويعني السعي على البناء والتعمير «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» و«هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها» و«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله»، وهكذا كان القرآن في بيانه وتوجيهه حريصا على إعمار الأرض بالإنسان والبنيان، وهو واجب كل وطني متدين شريف نحو بلده ووطنه ومجتمعه.

جاء ذلك في ظل حضور كثيف من المواطنين، حيث قاموا بالتعبير عن سعادتهم بعد اكتمال المسجد والانتهاء منه قبل شهر رمضان المبارك، ليكون في استقبال الصائمين للصلاة والقيام لتظل مصر بلد المساجد على مر الزمان.

وتوجه الجميع بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا ووطنا تحت شعار خدمة بيوت الله شرف.