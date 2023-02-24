 افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن استعدادات «الأوقاف» لشهر رمضان المقبل

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح 3 مساجد جديدة لتنضم إلى منظومة بيوت الله، والتي تعتبر مصدر النور الروحي والإشعاع الديني وتنبثق منها دعوة الحق ونشر المفاهيم الدينية السليمة والقيم الأخلاقية النبيلة وأخلاق الرحمة والتعاون ونشر روح المحبة والاتحاد لدى الجميع، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

افتتاح مساجد جديدة بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له، أنه جرى فتح مسجد سيدنا حمزة بقرية شبرا هارس مركز طوخ، حيث تم إنشاء المسجد على مساحة 300 متر وبلغت تكلفته الإجمالية حوالي 3 ملايين جنيه تقريبا، ومسجد الحاج أنور الجلب بقرية كوم اشفين مركز قليوب، حيث بلغت مساحته 300 متر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 3 ملايين جنيه مليون جنيه تقريبا، ومسجد الفتاح العليم بقرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر، وبلغت مساحته 200 متر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2 مليون جنيه.

خطبة الجمعة تناولت موضوع الصدق

وقام وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بإلقاء خطبة الجمعة به، والتي تناولت موضوع الصدق في الأقوال والأفعال، والتي تأتي في سياق مجموعة الخطب التي تدعو إلى بناء القيم وترسيخ منظومة الأخلاق وتزكية الجانب السلوكي لدى المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن هذا الخلق «الصدق» اتصف به الخالق العظيم في قوله تعالى «قل صدق الله»، وقوله تعالى «ومن أصدق من الله حديثا»، إلى جانب الوصف القرآني لشخصية الأنبياء حتى أنه قام بتقديم الوصف بالصدق على الوصف بالنبوة والرسالة، وقال تعالى «واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا».