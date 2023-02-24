افتتاح مسجد في قرية زنارة بالمنوفية بعد تطويره بتكلفة 1.5 مليون جنيه

أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نائبه محمد موسى لافتتاح مسجد عبد العزيز الراشد بقرية زنارة بمركز تلا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالجهود الذاتية والمقام على مساحة 300 متر، وبتكلفة تقارب 1.5 مليون جنيه، عبارة عن دورين، ويضم مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.

نقل الصلاة على التليفزيون المصري

حضر الافتتاح الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، نائباً عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والشيخ محمود الشريف، نقيب الأشراف، حيث تم نقل الصلاة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم والتليفزيون المصري.

خطبة الجمعة اليوم في محافظة المنوفية

وأدى الحضور شعائر صلاة الجمعة بمسجد عبد العزيز آل راشد، وألقى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، خطبة الجمعة تحت عنوان الصدق في القول والعمل، تضمنت ثلاث عناصر أولاً منزلة الصدق والحث عليه، ثانياً الصدق في القول، ثالثاً الصدق في العمل.

وأشار إلى أهمية الصدق في الإسلام والحث عليه في جميع مجالات الحياة كلها، حيث أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا دوماً في زمرة الصادقين، موضحاً أن الصدق طمأنينة يسكن إليه القلب ويطمئن، والكذب ريبة يقلق القلب ويضطرب وينافي الإيمان، مشيراً أن الكذب والإيمان لا يجتمعان في قلب رجل واحد، وأن صلاح اللسان هو صلاح لأعضاء الجسد كله وفساده هو فساد لأعضاء الجسد كله، وأن من أشهر أنواع الصدق وأظهرها صدق اللسان في الإخبار أي مطابقة الخبر للواقع، مؤكداً على ضرورة غرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها ويألفوها في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كلها.

وقدم محافظ المنوفية الشكر للقائمين على هذا الصرح الديني العريق، مثمناً جهود وزارة الأوقاف في افتتاح العديد من المساجد وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لبيوت الله ليذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل على نشر الوسطية.