عاصفة ثلجية في كاليفورنيا تغلق الطرق وتهدد الحياة (فيديو)

ضربت عاصفة ثلجية غير مسبوقة ولاية كاليفورنيا، وجرى إغلاق بعض الطرق السريعة الرئيسية في الولاية بسبب الجليد والثلوج، ومن بينها أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك وأمريكا وكندا، وتشير التوقعات إلى أنه لن يتم فتح هذه الطرق سريعا.

وشهد جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية تساقط كثيف للثلوج خلال عاصفة ثلجية لم يسبق لها مثيل حول لوس أنجلوس أمس الجمعة، فيما تهدد أمطار غزيرة مناطق أخرى بفيضانات.

ونوهت الأرصاد الجوية الأمريكية بأنه قد يكون لتساقط الثلوج عواقب خطيرة وربما مميتة على الطرق في جنوب كاليفورنيا.

ووفقا لموقع «باورأوتاتج»، تسببت الثلوج والرياح في تدمير خطوط الكهرباء، ما أدى إلى حرمان 100 ألف منزل من الكهرباء في كاليفورنيا.

وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية إنه حتى الوديان «التي لا تتساقط فيها الثلوج» قد يغطيها رداء أبيض، وفقا لشبكة «يورونيوز».

وظهر مقدمو نشرات الطقس عبر القنوات المحلية والثلوج تصل إلى ركبهم، بعدما اعتادوا الإعلان عادة عن شمس ساطعة، ما يشير إلى أن هذه العاصفة الثلجية غير عادية.

Amazing satellite imagery of the incredible winter storm roaring through California.



The Sierra Nevada is currently getting pummeled by extreme snowfall rates and the worse part of the storm hasn't event arrived in SoCal where Big Bear has already received 45+ inches of snow. pic.twitter.com/Mo8pThLYxl