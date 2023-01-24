وسائل إعلام تنشر صور منفذ إطلاق النار في كاليفورنيا

نشرت وسائل إعلام أمريكية، صورا لمنفذ حادث إطلاق النار في موقعين منفصلين بـ«هاف مون باي» جنوب «سان فرانسيسكو» شمال ولاية «كاليفورنيا» الأمريكية.

وفي وقت سابق، لقى 7 أشخاص مصرعهم من عمال المزارع الصينيين، في إطلاق نار جماعي في «هاف مون باي»، فيما قال مكتب مأمور «مقاطعة سان ماتيو»، إن المشتبه به رهن الاحتجاز «67 عاما»، يدعى «تشاو تشونلى».

العثور على سلاح في سيارة منفذ إطلاق النار

ووقع حادثي إطلاق النار في مزرعة ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص والآخر في شركة نقل بالشاحنات، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وألقت السلطات الأمريكية على منفذ إطلاق النار في موقف لسيارات، وعثرت على سلاح في سيارته، فيما أجرت السلطات تحقيقا في الدافع وراء إطلاق النار.